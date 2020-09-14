ياسر جلال يهنىء يوسف الشريف بمناسبة عيد ميلاده.. فماذا قال

يحرص الفنان ياسر جلال على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر ياسر جلال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو هنأ فيه صديقه الفنان يوسف الشريف، وعلق قائلاً"كل سنة وأنت طيب وعقبال 100 سنة".

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.