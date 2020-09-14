أحمد سعد يطرح أغنية جديدة بعنوان "بصرة" عبر "يوتيوب"

طرح المطرب الشعبي أحمد سعد، اغنية جديدة له عبر قناته بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل إسم "بصرة".

وأغنية "بصرة" من كلمات مصطفي حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.

وتقول كلمات الاغنية

"كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره

محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيا

يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس

إحنا كل بحورنا طحينه بس ستر الله مغطينا

علطول نحشر مناخيرنا فاللي ملناش فيه ومش لينا

يا دنيا كورباج ورا يلا ونزلينا ده الحال بينا بيسوء أيوه بقينا فينا وفينا

زي القرع نمد لبره فالفهلوه علماء ذره بنبيع ونخون على روحنا وغش وهلم جره

واخدين تطعيم ضد الوفا والعشره كله كدب ف كدب ف كدب كله فالصو وكله قشره ".

من ناحية أخرى، أعلن المطرب أحمد سعد خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب: "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هوا تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي ايه؟".