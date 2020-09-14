من فوق البطة.. رامى جمال يطل على جمهوره عبر إنستجرام

ونشر رامي جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وهو على البطة من داخل حمام السباحة، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه
وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.
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