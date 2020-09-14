بـ فيديو خاص .. هبة مجدى تهنئ يوسف الشريف بــ عيد ميلاده

بــ عيد ميلاده

الـ42 من خلال مقطع فيديو خاص، ونشرت إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .

هنأت الفنانة هبة مجدى الفنان يوسف الشريف

وعلقت انجى علاء على الفيديو، قائلة " النجمة القمر حبيبتي هبة مجدي ".

ورد ايضا الفنان يوسف الشريف عليها قائلا " الفنانة المبدعه هبه مجدي شكرًا جدًا وانتي طيبة وزوجك الفنان الجميل بخير يارب ودايمًا متألقين ".

يحتفل الفنان يوسف الشريف اليوم 14 سبتمبر بعيد ميلاده الـ42، حيث حقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.

ويحرص يوسف الشريف دائما على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام"، بأبرز الصور والإطلالات التي يظهر بها سواء في المناسبات الشخصية أو العامة.