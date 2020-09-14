بالعوامة البطة.. رامي جمال ينشر صورة كوميدية من داخل حمام السباحة

شارك الفنان رامى جمال متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رامى جمال في صورة كوميدية بحمام السباحة، وعلق قائلًا: قدوتي في عالم البط ورائد رحلة البحث عن ولاد البطة السودا يارب تبقي ارتحت لما صورتني عالبطة وقررت انزلها انا علشان متبتزنيش انت".

اقرأ أيضًا:

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.