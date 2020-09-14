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عيلتي الكبيرة سبب نجاحي.. أحمد زاهر يحتفل بوصوله لـ 3 ملايين متابع

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احتفل الفنان أحمد زاهر بوصوله لـ 3 ملايين متابع  عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب أحمد زاهر: ٣ مليون متابع !! احب اشكر كل فانز ليا شخصيا علي كمية الحب و الدعم اللي بتديهملي كل يوم. انتو بقيتوا عيلتي الكبيرة اللي بفتخر بيها في اي مكان و سبب رئيسي من نجاحي هو حبوكو ليا. ربنا يديم عليا نعمة حبكو الكبير. شكرا شكرا شكرا 

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كان قد شارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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