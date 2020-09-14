وفاة زوجة منير الوسيمي نقيب الموسيقيين السابق

نشر شريف الوسيمى نجل منير الوسيمى نقيب الموسيقيين السابق تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال شريف : "انتقلت أمي وكل عمري أحلام مكيوي إلى رحمة الله تعالى، والله أرحم الرحمين". وأضاف شريف قائلا : "الدفنة قبل الظهر بـ مدفن العائلة بطريق الفيوم والعزاء تليفونيًا، أو بالمنزل بالرماية". وكان منير الوسيمي تولى رئاسة نقابة المهن الموسيقية لمدة عامين 2010 و2011.

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