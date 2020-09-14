نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زيارته مركز أورام الفيوم.. أحمد فهمى يناشد النجوم بالتبرع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - زار الفنان أحمد فهمى، صباح اليوم، مركز الأورام بمحافظة الفيوم وذلك لدعم مرضى السرطان، واستقبلة دكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس الإدارة مركز الأورام، ودكتور مصطفي ثابت نائب رئيس مركز الأورام ورئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، والمحاسب احمد عرندس امين الصندوق، الاستاذ محمد باهي المدير الاداري والمالي.
وأعرب"فهمي" عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، والمجهود المبذول من مجلس الإدارة والعاملين به من موظفين، والذي يخدم عدد كبير من المحافظات المجاورة وشمال الصعيد.
وطلب "فهمي" التبرع للمركز دون ذكر قيمة المبلغ، ووجه رسالة لزملائه الفنانين بزيارة ودعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي محافظات.
يذكر أن آخر أعماله مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع ويزو وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية هذا العام.
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