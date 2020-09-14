الجمعة.. أحمد زاهر وابنته ضيوف منى الشاذلي في "معكم"

نشرت الإعلامية مني الشاذلي جزء من حلقتها القادمة مع الفنان أحمد زاهر وابنته الفنانة ليلي زاهر وذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام". وعلقت" الشاذلي" علي الفيديو قائلة :" انتظرونا الجمعة الساعة 9 مساءً مع أحمد زاهر وبنته ليلي زاهر" وذلك في برنامجها الشهير" معكم مني الشاذلي" . والجدير بالذكر خاضت الفنانة ليلي زاهر السباق الرمضاني بمسلسل" الفتوه" وهو مسلسل بطولة ياسرجلال و مي عمرومجموعة كبيرة من الفنانين وهو من تاليف هاني سرحان و إخراج حسين المنباوي.

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