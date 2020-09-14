عمل ضخم.. مصطفى خاطر يشكر القائمين على مسرحية علاء الدين والنجم أحمد عز.. شاهد

وجه الفنان مصطفى خاطر الشكر للقائمين علي مسرحية علاء الدين و للنجم احمد عز علي دعوته لحضور العرض وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . ونشر مصطفى خاطر مقطع فيديو اثناء تقديم الفنان احمد عز له، وعلق مصطفى خاطر قائلا " انا بشكر كل القائمين علي مسرحية علاء الدين وبشكر النجم احمد عز علي الدعوة لحضوري العرض. واضاف: "الحقيقه انا استمتعت جدا بالعرض لانه بجد جديد جدا علي المسرح المصري وبشكر المخرج والمنتج الاستاذ مجدي الهواري علي العمل الكبير ده وشكر خاص لاخواتي واصحابي كريم عفيفي ومحمد ثروت ومحمد جمعه والاستاذ سامي مغاوري علي الجرعه الفنيه الكبيره وبدعوكم كلكم تتفرجو علي عمل ضخم زي علاء الدين علي مسرح كايرو شو اكتوبر ". يذكر ان اخر اعمال مصطفي خاطر هو مسلسل "عمرو دياب" في رمضان الماضى. مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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