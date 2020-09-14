صور زوجة يوسف الشريف تفاجئه بالاحتفال بعيد ميلاده الـ42 في أجواء رومانسية على الشاطئ

يوسف الشريف احتفل بعيد ميلاده الـ42 مع زوجته الكاتبة إنجي علاء، والتي ظهرت مع زوجها على شاطئ البحر وهما يحتفلان معا، وقد اشعلت الصور وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الأجواء الرومانسية التي سيطرت عليها.

إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف

إنجي علاء الكاتبة المصرية وزوجة الفنان يوسف الشريف قد نشرت عبر حسابها على "تويتر" مجموعة صورة تجمعها بزوجها الفنان يوسف الشريف بمناسبة عيد ميلاده الـ42، وسيطرت الأجواء الرومانسية على الصور التي نشرتها إنجي علاء والتي وجهت كذلك رسالة لزوجها تمنت فيها أن يحقق جميع أحلامه خلال السنوات القادمة وأن يظل سندا لها ولأبنائهما وجمهوره فكتبت: "كل سنة وأنت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك محقق فيها كل أحلامك وربنا يخليك ليا وللاولاد ولجمهورك".

يوسف الشريف عن احتفال زوجته: "أحلى احتفال وأحلى مفاجأة"

يوسف الشريف علق على الاحتفال الذي أقامته له زوجته عبر حسابه على "تويتر" والصورة التي جمعتهما معا فقال: "أحلى احتفال وأحلى مفاجأة ربنا يخليكي ليا"، كما علق العديد من النجوم على الصور التي نشرتها الكاتبة إنجي علاء فكتب الشاعر تامر حسين: "كل سنة وهو طيب وبخير"، وعلقت كذلك الفنانة بسنت شوقي فكتبت: "ربنا يخليكوا لبعض ويحميكوا"، وكتبت الفنانة هاجر الشرنوبي: "كل سنة وهو طيب وكل سنة وانتم طيبيين ربنا يخليكم لبعض"، كما علق أيضا كل من الفنان كريم فهمي، والفنان محمد شاهين.

يوسف الشريف يغني لزوجته أغنية "زي ما انتي"

يوسف الشريف قد شارك خلال الأيام الماضية متابعيه عبر حسابه على "تويتر" بمجموعة صور له مع زوجته إنجي علاء، ظهرا فيها بشكل رومانسي بأحدث جلسة تصوير وغازل يوسف الشريف زوجته بطريقة رومانسية حيث أهداها أغنية عمرو دياب "زي ما إنتي"، وكتب مقطعاً من كلمات الأغنية التي وجهها لها: "وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول مستحيل أقبل في حقك أي كلمة إنتي أعلى منهم فوق إنتي نجمة واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة مستحيل أوصف جمالك مهما أقول".

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يوسف الشريف قد شارك في شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل "النهاية" الذي لاقى نجاحاً كبيرا، وأشاد به قطاع واسع من الجمهور، وهو من بطولة كل من عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي، وتأليف عمرو سيمر عاطف، وإخراج ياسر سامي، ولم يحسم حتى الآن الفنان يوسف الشريف مشاركته في دراما رمضان 2021.