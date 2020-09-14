صور وفيديوهات من تحضيرات ديانا كرزون لحفل زفافها وأول ظهور لها بالفستان الأبيض

زواج ديانا كرزون من الإعلامي الأردني معاذ العمري اليوم، لاقى اهتمام قطاع كبير من جمهورهما، وحرص الثنائي وبعض من أفراد أسرتهما، على مشاركة الجمهور أولا بأول، بصور وفيديوهات من التحضيرات النهائية لحفل الزفاف العائلي المقرر إقامته بعد قليل.

تحضيرات حفل زفاف ديانا كرزون

ونشرت كل من ديانا ومعاذ عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، عدة فيديوهات توثق التحضيرات النهائية لحفل الزفاف، كما نشرت ديانا كرزون فيديو ظهرت فيه بفستان الزفاف، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهها وعدم الكشف عن إطلالتها كاملة لتكون مفاجأة لمتابعيها ومحبيها وقت الحفل.

أول ظهور لديانا كرزون بالفستان الأبيض

من جانبها قررت زين كرزون، شقيقة الفنانة ديانا كرزون، مشاركة جمهورها بصور وفيديوهات من إطلالتها بحفل زفاف شقيقتها، كذلك نشرت مقاطع لديانا وقت تحضيرها للحفل، فيما نشر معاذ العمري صورًا لبدلة زواجه قبل ارتدائها، إضافة إلى السيارة التي ستشهد زفة العروسين، وعبر عن سعادته الشديدة بهذا اليوم المنتظر.

كما تداول عدد من جمهور ديانا كرزون مقطع فيديو من الزفة الخاصة بعرسهما، وأول ظهور لديانا بإطلالة العروس الكاملة برفقة عريسها,

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ديانا كرزون تعلن زواجها وتلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا

وكانت ديانا كرزون قد فاجئت جمهورها صباح اليوم، الإثنين، بإعلانها عن دخولها عش الزوجية، واعتذرت للجميع على اقتصار حفل الزفاف على أسرتها والمقربين منها فقط التزامًا بالإجراءات الوقائية المتبعة بعد انتشار فيروس كورونا.

وكتبت عبر انستجرام: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمح لنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

وتابعت قائلة: "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة".

سيناريوهات حفل زفاف ديانا كرزون

وكانت النجمة الأردنية قد أكدت في تصريحات سابقة أن هناك سيناريوهات لحفل زفافها، أولها أن تتزوج بدون حفل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا، أو أنها تكتفي بجلسة تصوير بفستان الزفاف فقط، أو تقيم حفل زفاف مصغر تدعو إليه 10 أشخاص فقط، كما أن الثنائي قد عقدا قرانهما في فبراير الماضي وسط احتفال كبير انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

