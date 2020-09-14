ناصر القصبي يطلب التدخل السريع لإنقاذ الفنان خالد سامي:"سيموت بين أيدينا"

ناصر القصبي الفنان السعودي الكبير ساند بقوة الفنان خالد سامي الذي يواجه أزمة صحية تستدعي إجراء عملية زرعة كبد على وجه السرعة، كما دعم بعض من نجوم السعودية الفنان خالد سامي في هذه المحنة الصعبة.

ناصر القصبي يطلب إنقاذ الفنان خالد سامي بعد تدهور حالته الصحية

ناصر القصبي نشر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة طالب فيه بسرعة إنقاذ الفنان السعودي خالد سامي الذي يعاني من أزمة صحية منذ أكثر من عام وتدهورت حالته خلال الفترة الماضية بشكل سريع وباتت تستدعي التدخل السريع من أجل إنقاذه فكتب ناصر القصبي: "الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة، وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعه وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه بسرعه التدخل مشكوراً".

ناصر القصبي: "خالد سامي يحتاج لعملية عاجلة والإ سيموت بين أيدينا"

ناصر القصبي أكد أن الفريق الطبي للفنان خالد سامي يرى أنه يحتاج بشكل عاجل لزراعة كبد، وإلا سوف تتدهور حالته بشكل سريع وقد تتسبب في وفاته فكتب: "هذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة والا سيموت بين أيدينا"، الإعلامي السعودي بدر آل زيدان علق كذلك عن مرض خالد سامي والتدوينة التي كتبها ناصر القصبي، حيث طلب بدر أل زيدان كذلك بسرعة التدخل لإنقاذ الفنان السعودي خالد سامي فكتب: "ماقصرت يابو راكان ولا دوت الخليج غريبة عليك، الرجل يعاني من سنين وعائلته وأحبابه ما غمض لهم جفن من أيام وهو يصارع الموت ، وبحاجة ماسة للتصرف على وجه السرعة اسأل الله العظيم أن يشفيه ، واطلب دعواتكم الصادقة وأناشد بما يناشد به أستاذنا ناصر".

عبد الإله السناني علق كذلك على ما نشره الفنان ناصر القصبي عبر حسابه على "تويتر ودعى لشفاء الفنان خالد سامي فكتب: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

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تفاصيل الأزمة الصحية للفنان خالد سامي

فهد العبدالله أكد في تصريحات لبرنامح "ام بي سي تريندينغ" أن خالد سامي يحتاج اليوم قبل الغد لإجراء عملية، وأن المستشفى تضعه على قائمة الأولويات بسبب حالته الصحية وليس لاسم الفنان خالد سامي، والذي تصدر مواقع التواصل بعد الكشف عن حالته الصحية، خاصة إنه عانى في الفترة الأخيرة من عدة متاعب بسبب الكلى والكبد، وتعطلت رحلة علاجه بسبب أزمة كورونا.

خالد سامي قد شارك قبل أزمته الصحية في عدة أعمال من بينها مسلسل "شباب البومب 8" واشتهر خالد سامي بأدواره الكوميدية في المسلسلات وأبرزها "طاش ما طاش" و "سيلفي" وغيرها.