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دوللي شاهين تنفي شائعة حملها

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نفت السندريلا اللبنانية دوللي شاهين  الأنباء التى تردد مؤخرا حول حملها، مؤكدة أنها شائعات ولا أساس لها من الصحة وهي لها بنتها فقط نور

يذكر ان تغني السندريلا اللبنانية دوللي شاهين اغنية الحاجة داعيالك إحدى أغنيات فيلمها الجديد " عيد جواز " والمقرر طرحه قريبا في دور العرض. اغنية الحاجة داعيالك هي كلمات شفيق كارم الحان تومي وتوزيع اشرف البرنس.

فيلم عيد جواز من إنتاج ايمن زكي وتأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، وبطولة السندريلا اللبنانية دوللي شاهين 

و إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبآ

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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