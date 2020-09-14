متغيرتش زي ناس كتير.. راندا البحيري تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

وظهرت راندا البحيري في فيديو قائلا: عزيزي النجم المحترم المحبوب.. شاهدتي فيك مجروحة لاني اعرفك من قبل التمثيل، من الناس الي متغيرتش زي ناس كتير ولو في تغير فهو للاحسن".
واضافت: "ربنا يديك علي قد نيتك وعلي قد احترامك ، بتمنالك الخير والسعادة من كل قلبي".
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يصادف اليوم 14 سبتمبر، عيد ميلاد يوسف الشريف الـ42، الذي حقق نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.
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