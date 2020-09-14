الارشيف / فن ومشاهير

أول فيديو لـ حفل زفاف ديانا كرزون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقاطع فيديو لحفل زفاف المطربة دينا كرزون وسط أجواء عائلية فى الأردن. 

وكانت علقت ديانا كرزون على الصورة لها اليوم : "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

تابعت: "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام".

أضافت ديانا كرزون: "كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة".

من ناجيه أخرى أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول فيديو لـ حفل زفاف ديانا كرزون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا