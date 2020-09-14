نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عمر الشناوي يكشف عن حقيقة مشاركته في فيلم "موسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول بعض المواقع الإخبارية خبر مشاركة الفنان عمر الشناوي في فيلم "موسي".

وكشف "الشناوي" في تصريح خاص ل"الفجر الفنى" بأنه لم يشارك في فيلم "موسي" وأن ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة.

وعن اعماله في الفترة المقبلة، قال "الشناوي" انه حتي الان لم يتعاقد على عمل بشكل رسمي.

يذكر أن آخر ظهور للشناوي، في رمضان الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، ايتن عامر، اشرف زكي، هبه مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، عمر الشناوي واخرون، من تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.