حبيبتي.. شيماء سيف برفقة هنادي مهنا.. شاهد

نشرت شيماء سيف صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت شيماء سيف في الصورة برفقة الفنانة هنادي مهني وعلقت: حبيبتي وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي : احلي اتنين ، بنحبكوا اوي ، منورين الدنيا اقرأ ايضا: كانت شيماء سيف،قد نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».

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