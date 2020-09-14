سوسن بدر ترد على تشبيها بالفراعنة.. "عارفه ان كل دا حب"

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة سوسن بدر صور لها مكتوب عليها جمل ضحك وسخرية من جمهورها وذلك لتشبيها بالفراعنة ، عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وجائت أهم التعليقات المضحكة علي صور سوسن بدر كالتالي " سوسن بدر لما تطلب أوبر، واحد آمون بالنعناع، اون ذا رع، حمام سوسن بدر وكل الصور ترجع للعصر الفرعوني وذلك بهدف المداعبة والضحك نظراً لتشبيها للفراعنة .
وعلقت "بدر" علي الصورة قائلة:" أنا معنديش فيسبوك حد من أصحابي يبعتلي البوستات دي ومن كتر ما بحبها عايزاكم تشوفوها معايا بجد بضحك من قلبي وعارفه ان كل دا حب".
وخاضت الفنانة سوسن بدر السباق الرمضاني بمسلسل و" نحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
و شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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