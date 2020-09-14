نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين أحمد السقا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نفى الفنان محمد رمضان وجود أي خلافات بينه وبين الفنان أحمد السقا، مؤكدًا على احترامه الكامل له ولنجوميته.
وقال رمضان خلال لقاء له عبر برنامج mbc trending، إن السقا نجم كبير وفنان له تاريخ كبير مشددًا على استحالة وجود أي خلاف بينه وبين أي فنان بالوسط الفني.
وأضاف رمضان في حديثه: مادام بتقول نجم يبقى شخص يتمتع بالذكاء، ولديه وعي وفهم لكل شئ، وإذا جمعني أي عمل مع السقا سأقول له إن الأقدمية تحتم عليك اختيار ترتيب الأسماء في العمل وتختار اسمك يكون فين.
وأوضح محمد رمضان عن سر عدم وجود أي تعاون بينه وبين السقا هو انشغاله بمسلسل أحمد زكي حينها.
يذكر أن محمد رمضان كان قد طرح كليب ياحبيبي مع ميتر جيمس، وحقق نجاحات كبيرة عبر اليوتيوب والمنصات الرقمية.
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