مع أحمد حلمي.. إسعاد يونس تشوق جمهورها للحلقة الجديدة من "صاحبة السعادة"

نشرت الاعلامية اسعاد يونس عدة صور مع الفنان احمد حلمى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلقت اسعاد قائلة " مستعدين لحلقة النهاردة؟ استنونا الساعة ١١ مساءً على Dmc ". اقرا ايضا :

بـ الجلابية الصعيدى.. أحمد حلمى ضيف صاحبة السعادة.. فيديو جدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة". وشارك في بطولة "خيال مآتة"، منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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