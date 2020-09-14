نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يحي حفلا بالسعودية بحضور نخبة من محبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار عمرو دياب حفلا بالسعودية حيث أشعل الحفل بمجموعة من أروع أغانيه الجديدة منها "اماكن السهر" مالك غيران " جميلة " مهرجان ".

حيث طرح عمرو دياب، مؤخرًا أحدث أغنياته أماكن السهر، وظهرت معه دينا الشربيني في الكليب الخاص به .

أقيم الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك بحضور الالاف من محبية من السعودية والوطن العربي