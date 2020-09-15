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أحمد حلمى يتحدث عن فوائده من فترة حظر التجوال

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حل الفنان أحمد حلمي اليوم، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس الساعة 11 مساءا على قناة "DMC"، في أولى حلقات الموسم الجديد.

وكشف أحمد حلمى لإسعاد يونس عن الأشياء التى فعلها خلال فترة الحظر، بسبب فيروس ""، حيث قال"اكتشفت البيت واكتشفت العيال ..وفى وقت الحظر عملت كيكة وعملت فرخة وسجق..والتزمت بالحظر ومكنتش بخرج من البيت كتير".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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