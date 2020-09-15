أحمد حلمى يتحدث عن فوائده من فترة حظر التجوال

وكشف أحمد حلمى لإسعاد يونس عن الأشياء التى فعلها خلال فترة الحظر، بسبب فيروس "كورونا"، حيث قال"اكتشفت البيت واكتشفت العيال ..وفى وقت الحظر عملت كيكة وعملت فرخة وسجق..والتزمت بالحظر ومكنتش بخرج من البيت كتير".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.
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