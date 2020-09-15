أيمن بهجت قمر عن أحمد حلمي: من حسن حظي العمل معه

أعرب المؤلف أيمن بهجت قمر عن سعادته الشديدة بالعمل مع الفنان أحمد حلمي من خلال فيلم آسف على الإزعاج وإكس لارج.

وقال أيمن بهجت قمر في لقاءه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء Dmc، إن من حسن حظه العمل مع حلمي من خلال تجربتين مختلفتين أكد من خلالهما أنه ممثل قدير وقدم أداءً رائعا ومتميز.

وحقق أيمن بهجت قمر نجاحا كبيرا من خلال تعاونه مع النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال أغنية "بالبنط العريض"، حيث تخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

الأغنية من ألحان الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.