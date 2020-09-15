قبلت يدها.. شاهد والدة ديانا كرزون تبكي في حفل زفافها

وظهرت ديانا كرزون، في إحدى الصور وهي تقبل يد والدتها في حفل الزفاف، وفي فيديو آخر بدت الأم متأثرة من هذه اللحظة واحتضنت «ديانا» بشدة وبكت، ثم أمسكت بيدها وبدأت تتراقص معها على أغاني العرس.

تداول عدد من جمهور ومحبي، عدة صور وفيديوهات جديدة من حفل زفافها على الإعلامي معتز العمري، الذي أقيم الليلة الأثنين 14 سبتمبر.

من جهة أخرى، كشفت تقارير إخبارية أردنية، عن قيام أجهزة الأمن في الأردن باستدعاء الإعلامي معتز العمري، بعد ساعات قليلة من بداية حفل زفافه على الفنانة الأردنية ديانا كرزون، وذلك بسبب مخالفته القرارات الصادرة بمنع قيام حفلات زفاف وعزاءات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ولم تكشف وسائل الاعلام الأردنية عن مصير زوج ديانا كرزون، وإن كان تم التحفظ عليه أم أنه طلب استدعاء فقط، في الوقت الذي نوهت فيه التقارير الإخبارية أن حفل الزفاف أقيم بعدد محدود من الحضور ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا.