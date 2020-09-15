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بعد تأجيل التتويج بالدوري.. نبيل الحلفاوى ينتقد رينيه فايلر بشدة

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نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينتقد بشدة فيه المدير الفنى للنادى الأهلى رينيه فايلر بعد تعادله الليلة مع فريق الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى العام والتى تسببت فى تأجيل الاحتفال بالدورى العام. 

وقال نبيل الحلفاوي: "طبعا خروج أجايي كان غلط.. مش ده المهم. الأهم إن بالنسبة لعناصر الفرقة ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 4 4 2 غير مناسبة إطلاقا.

وأضاف نبيل الحلفاوى قائلا: "الأفضلية الأولى ل 4 2 3 1 ولو عندك غيابات في الأجنحة تلعب 4 3 3 إنما 2 راس حربة دي ما تنفعناش نهائي.

يذكر أن النادى الأهلى تعادل مع نادى الاتحاد السكندرى بدون أهداف فى بطولة الدورى العام ليؤجل بذلك تتويج النادى الأهلى ببطولة الدورى إلى المباراة القادمة.  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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