بعد تأجيل التتويج بالدوري.. نبيل الحلفاوى ينتقد رينيه فايلر بشدة

وقال نبيل الحلفاوي: "طبعا خروج أجايي كان غلط.. مش ده المهم. الأهم إن بالنسبة لعناصر الفرقة ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 4 4 2 غير مناسبة إطلاقا.
وأضاف نبيل الحلفاوى قائلا: "الأفضلية الأولى ل 4 2 3 1 ولو عندك غيابات في الأجنحة تلعب 4 3 3 إنما 2 راس حربة دي ما تنفعناش نهائي.
يذكر أن النادى الأهلى تعادل مع نادى الاتحاد السكندرى بدون أهداف فى بطولة الدورى العام ليؤجل بذلك تتويج النادى الأهلى ببطولة الدورى إلى المباراة القادمة.
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