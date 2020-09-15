وقال معاذ : "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الإعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.
وأضاف معاذ قائلا : "شكرًا لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكرًا على المباركة.
يأتي ذلك بعدما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة ديانا كرزون والذى يقام حاليا فى الأردن.
وظهرت ديانا فى الصور مع عريسها ووالدتها التى انهارت في البكاء وظهرت فى صورة أخرى وديانا تقبلها.
وكانت علقت ديانا كرزون على الصورة لها اليوم : "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد لحظات من الفرح .. أول تعليق لـ زوج ديانا كرزون بعد القبض عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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