بعد إجرائه عملية تجميل.. هؤلاء النجوم سبقوا أحمد سعد وخضعوا لجراحات تجميل

نرصد فى التقرير التالى النجوم الرجال الذين خضعوا إلى عمليات تجميل.
أحمد سعد:
كشف أحد أطباء التجميل عن صور خاصة للفنان أحمد سعد بعد خضوعه لعملية تجميل مؤخرا.
ونالت الصور تفاعلا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
أحمد عز :
كما تسربت صورة عفوية من الفنان المصري أحمد عز، ظهر فيها وهو منتفخ للغاية، وقد أرجح الكثيرون أنها بعد عملية حقن الوجه بالبوتكس والفيلر للتخلص من علامات التقدم في السن.
راغب علامة :
ومن المعروف أن الفنان الرائع راغب علامة يخضع إلى بعض العمليات التجميلية البسيطة بين حين وآخر؛ حيث يقوم بحقن وجهه ببعض الإبر التجميلية -البوتوكس- حتى يخفي علامات التقدم في السن، بالإضافة إلى خضوعه إلى عملية شفط الدهون من جسمه.
فترى في الصورتين السابقتين التجاعيد الملحوظة حول عين راغب علامة، التي اختفت تمامًا في الصورة الثانية.
باسل الخياط :
بينما ولم يخش الفنان السوري باسل الخياط خضوعه لبعض عمليات التجميل سعيًا لتجميل مظهره وظهوره بإطلاله أكثر وسامة؛ حيث أخضع أنفه لعملية تجميل.
كاظم الساهر :
واتجه الفنان كاظم الساهر منذ سنين عدة هو الآخر إلى حقن وجهه بحقن البوتكس والفيلر الخاصة بشد البشرة والتخلص من التجاعيد؛ وذلك سعيًا لإخفاء علامات التقدم في السن.
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