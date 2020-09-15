بعد إجرائه عملية تجميل.. هؤلاء النجوم سبقوا أحمد سعد وخضعوا لجراحات تجميل

أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل الواسع بعد خضوعه إلى عملية تجميل وهو الأمر الذى تسبب فى توجيه انتقاد له من بعض متابعيه خاصة بعد أن تم نشر صورة له قبل وبعد خضوعه لعملية التجميل.

نرصد فى التقرير التالى النجوم الرجال الذين خضعوا إلى عمليات تجميل.

أحمد سعد:

كشف أحد أطباء التجميل عن صور خاصة للفنان أحمد سعد بعد خضوعه لعملية تجميل مؤخرا.

ونالت الصور تفاعلا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

أحمد عز :

كما تسربت صورة عفوية من الفنان المصري أحمد عز، ظهر فيها وهو منتفخ للغاية، وقد أرجح الكثيرون أنها بعد عملية حقن الوجه بالبوتكس والفيلر للتخلص من علامات التقدم في السن.

راغب علامة :

Advertisements

ومن المعروف أن الفنان الرائع راغب علامة يخضع إلى بعض العمليات التجميلية البسيطة بين حين وآخر؛ حيث يقوم بحقن وجهه ببعض الإبر التجميلية -البوتوكس- حتى يخفي علامات التقدم في السن، بالإضافة إلى خضوعه إلى عملية شفط الدهون من جسمه. فترى في الصورتين السابقتين التجاعيد الملحوظة حول عين راغب علامة، التي اختفت تمامًا في الصورة الثانية.

باسل الخياط :