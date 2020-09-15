بالصور.. عمرو دياب يحيي أول حفل في السعودية بعد كورونا

وكانت الشركة المنظمة للحفل، قد أعلنت إقامته وفقا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
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