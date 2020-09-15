نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي عن أول مقابلة له مع منى زكي: "كنت خايف ريحتي الوحشة توصل لها" في المقال التالي
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.
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