أحمد حلمي: "أول ما قولت لمنى زكي بحبك طلعت تجري"

كشف الفنان أحمد حلمي عن كواليس ارتباطه بزوجته الفنانة منى زكي، كما سرد تفاصيل اللحظة التي اعترف بحبه لها على متن المركب أمام قصر المانسترلي، وقال لها فجأة "أنا بحبك".

وأوضح حلمي خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" عبر "dmc" في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج أنه فوجئ برد فعلها وذلك لأنها ابتسمت وتركته بشكل مفاجئ وانصرفت، وكان رد فعلها عكس توقعاته.