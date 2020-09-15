أيمن بهجت قمر: "بحب مراتي جدا وهي وش السعد عليا"

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إن بعض المطربين يطلبون منه أحيانًا كتابة أغاني تناسب الأفراح والظروف الرومانسية، ولا يحبون غناء الأغاني التي تتناول مشاعر الفراق.

وأوضح خلال برنامج "مساء dmc" من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن كتابته لأغاني الفراق لا علاقة لها بحياته الشخصية لأنه يحب زوجته وتربطه بها قصة حب تمتد إلى سنوات ويعتبرها من أسباب نجاحه وأكد على أن حياتهما مستقرة.

وأردف أيمن بهجت قمر، أن زوجته هي "وش السعد" عليه، حيث كتب لها عدة أغاني منها أغنية عمرو دياب "وحشتيني"، مشيرا إلى أنه يكتب الأغاني الدرامية من المواقف التي يعاصرها مع الآخرين.

وحقق أيمن بهجت قمر نجاحا كبيرا من خلال تعاونه مع النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال أغنية "بالبنط العريض"، حيث تخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

الأغنية من ألحان الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.