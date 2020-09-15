ستيفاني صليبا لـ"دوت الخليج الفني": سعيدة بمشاركتي بمهرجان البندقية السينمائي لأول مرة.. وأعتبرها محاولة للاستمرار رغم الأزمات

أعربت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عن سعادتها الشديدة بحضور مهرجان البندقية السينمائي لعام 2020 بنسخته الـ77 في إيطاليا.

وقالت ستيفاني في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إن مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي تعني لها الكثير موضحة: "بالتأكيد مشاركتي للمرة الأولى في المهرجان كفنانة لبنانية تعني لي الكثير، فهذا المهرجان عريق ويعتبر الأقدم بين المهرجانات العالمية".

وأضافت أن تحدى المهرجان هذا العام الظروف العالمية الصعبة نتيجة جائحة كورونا تسبب في اختلاف التنظيم وتقلص عدد المدعوين إلى النصف تقريبًا.