فيديو وصور عمرو دياب يتألق في حفله في "كروز السعودية"

عمرو دياب احتفل مع جمهوره في السعودية في حفله الأول بعد عودة النشاط الجماهيري والفني مؤخراً، وذلك ضمن حفلات "كروز السعودية".

عمرو دياب في أول حفل بعد توقف "كورونا"

وأحيا عمرو دياب حفله الأول في السعودية بعد أزمة كورونا وتوقف النشاط الفني والجماهيري، وأقيم الحفل وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، وهو ما ظهر في الفيديوهات المتداولة من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفل جمهور عمرو دياب بعودته للحفلات الجماهيرية بعد فترة من الانقطاع.

عمرو دياب يحتفل باليوم الوطني السعودي 90

واحتفل عمرو دياب مع جمهوره في شاطيء الراس الأبيض وهي محطة التوقف الأولى لكروز السعودية في البحر الأحمر، وهي من تنظيم شركة "بنش مارك"، وتداول الجمهور فيديوهات لعمرو دياب في لحظة وصوله لمطار ينبع قبل إحيائه الحفل والذي قدم به مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة مثل "راجعين" و "قدام مرايتها" و "أماكن السهر" و "متغير" وغيرها.

ومن المقرر أن تستمر حفلات الفنان عمرو دياب في السعودية هذا الشهر احتفالاً باليوم الوطني السعودي 90، وسيحيي حفلاً جماهيرياً جديداً في 26 سبتمبر الجاري في جدة وعلى مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيفتح غداً باب حجز التذاكر للجمهور، وذلك بعدما أحيا عمرو دياب حفله الأول في الصيف أونلاين قبل حفليه أمام الجمهور في السعودية.

Advertisements

عمرو دياب يحتفل بكليب "أماكن السهر"

وشهد الصيف الجاري نشاط ملحوظ للفنان عمرو دياب والذي طرح أكثر من عمل فني مؤخراً وبدأه بفيديو كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والتي حققت مشاهدة كبيرة، قبل أن يطرح أغنية منفردة بعنوان "مالك غيران"، وطرح فيديو كليب أغنية "أماكن السهر" مع دينا الشربيني، والتي أحدثت ضجة كبيرة وقت طرحه على يوتيوب وحققت مشاهدة كبيرة وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل، ونافس عمرو دياب بها في موسم الصيف بعد تأجيل طرح ألبومه الجديد.

وأعلن عمرو دياب مؤخراً عودته للدراما التلفزيونية بعد غياب لأكثر من 25 عاماً عن التمثيل، وتعاقد مع "نتفليكس" لتقديم مسلسل جديد العام المقبل، والذي ينتظر جمهوره الكشف عن تفاصيله وأبطاله قريباً، ومن المتوقع ان يبدأ الهضبة تصويره في نهاية العام الجاري.