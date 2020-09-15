سبب استدعاء زوج ديانا كرزون للتحقيق عقب حفل زفافهما مباشرة!

القاهرة -دوت الخليج الثلاثاء,15 أيلول (سبتمبر) 2020 - 00:35
يبدو أن حفل زفاف ديانا كرزون والاعلامي معاذ العمري سيسبب لهما أزمة بعد استدعاء أجهزة الأمن لمعاذ العمري للتحقيق معه بسبب مخالفته لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الحفل.
استدعاء زوج ديانا كرزون للتحقيق بعد لحظات من زفافهما
وكشفت مصادر في الأردن قيام أجهزة الأمن باستدعاء الإعلامي معاذ العمري للتحقيق معه وذلك عقب تداول مقاطع فيديو من حفل زفافه على الفنانة ديانا كرزون، وذكرت التقارير أن الأمن وجه اتهاماً لمعاذ العمري بمخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والمتبعة في الأردن والتي تنص على منع التجمعات في حفلات الزفاف وواجبات العزاء وغيرها.
أزمة في حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري
ورغم تأكيد ديانا كرزون وزوجها على عدم التوسع في حفل الزفاف واقتصار المدعويين على الأهل والأقارب فقط بالإضافة إلى إقامة حفل الزفاف في احدى الحدائق المفتوحة، إلا ان أجهزة الأمن رأت في الحفل مخالفة للإجراءات والقواعد المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، بحسب ما كشفت عنه مصادر أردنية، ولم تكشف المصادر عن مصير التحقيق ونتائجة ولم تلق ديانا كرزون أو زوجها عن الأمر حتى الآن.
ديانا كرزون تحتفل بزفافها
وفاجأت ديانا كرزون الجمهور اليوم باحتفالها بزفافها على الإعلاي معاذ العمري، ونشرت صورة من حفل الزفاف وقالت في بيان لها:" بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
وتداول الجمهور صور وفيديوهات جديدة من حفل الزفاف، وقالت ديانا كرزون في رسالتها:" احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام..كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة"، وجاء ذلك بعدما أحتفلت دينا كرزون ومعاذ العمري بخطبتهما في بداية العام الجاري وتأجل حفل زفافهما بسبب أزمة فيروس كورونا في الفترة الأخيرة قبل احتفالهما به اليوم.
أعداد مجلة دوت الخليج
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