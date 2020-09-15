أهدى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان أشرف عبد الباقي، شهادة تقدير تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب مشاهدته العرض المسرحى "سينما مصر".
وأعرب عبد الباقي عن سعادته بالتكريم، فى صرح ثقافى فني مثل مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية والذي يحمل على عاتقه إعداد صف ثانى من نجوم الفن والإبداع.
كما شهد العرض أيضًا تكريم الفنان إياد نصار، الذي حرص من جانبه على حضور المسرحية، فيما أعرب عن سعادته الشديدة بشهادة التقدير التي حصل عليها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "إلى من عاش ليبقى".. المخرج خالد جلال يكرم أشرف عبد الباقي بمسرح الإبداع الفني بالأوبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.