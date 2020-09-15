تريزيجيه يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. والأخير يرد.. شاهد

هنأ محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده الـ42.

ونشرت إنجي علاء، عبر حسابها على "تويتر"، فيديو، لتريزيجيه، من داخل غرفة ملابس نادي أستون فيلا الإنجليزي، وهو يهنئ زوجها يوسف الشريف.

وعلَّق يوسف الشريف على الفيديو ، "‏تريزيييييييي.. وانت طيب وبخير شكرًا جدًا".

ويحتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده، كما احتفلت به زوجته إنجى علاء.

وحقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.