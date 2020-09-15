وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر "طبعا خروج أجايي كان غلط.. مش ده المهم. الأهم إن بالنسبة لعناصر الفرقة؛ ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 4 4 2 غير مناسبة إطلاقا. الأفضلية الأولى لـ 4 2 3 1 ولو عندك غيابات في الأجنحة؛ تلعب 4 3 3 إنما 2 راس حربة دي ما تنفعناش نهائي.".
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.
طبعا خروج أجايي كان غلط.. مش ده المهم. الأهم إن بالنسبة لعناصر الفرقة ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 4 4 2 غير مناسبة إطلاقا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غير مناسبة على الإطلاق.. نبيل الحلفاوي يعلق على خطة النادي الأهلي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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