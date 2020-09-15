مدخلش البيت بشنبه.. مي كساب تنشر فيديو كوميدي لزوجها أوكا

وظهر أوكا بالفيديو بعد أن أزاله شنبه لدى الحلاق.. وقالت مي كساب " زي ما وعدتكم.. مدخلش البيت بشنبه".
وأعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيا رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا، وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وقال في الفيديو: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ 3 أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان "أنا هتجنّ"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدماها خلال مشوارهما على مدار 10 سنوات.
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