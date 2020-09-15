في ذكرى ميلاد مخلص البحيري.. مسيرته من الطب إلى الفن

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يوافق اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل مخلص البحيرى، الذى ولد في مثله عام 1943، ورحل عن عالمنا يوم 29 أغسطس عام 2001، واستطاع أن يترك علامة مميزة في وجدان المشاهدين من خلال أعماله التى شارك فيها بأدواره الثانوية.
ولد الفنان مخلص البحيري، في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وتخرج من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وعمل لسنوات طويلة في وزارة الزراعة كطبيب بيطري إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إليه بعد أن قرر الدراسة في معهد الفنون المسرحية وتخرج منه بالفعل عام 1973.
واشتهر مخلص البحيري، خلال مسيرته الفنية بأدواره في عدد من الاعمال الدرامية منها: (أوبرا عايدة، الفجالة، العيش والملح، الوهم والسلاح، رد قلبي، دعوة للحب، عمر بن عبد العزيز، ومازال النيل يجري، يا رجال العالم اتحدو)، كما برع في اداء عدة مشاهد سينمائية منها أدواره في فيلم «ناصر 56» و«أيام السادات»، وغيرها.
كما تألق مخلص البحيري، علي خشبة المسرح حيث وقف أمام عمالقة المسرح في عدد من المسرحيات منها: (أهلًا يا بكوات، غراميات عطوة ابو مطوة، والساحرة).
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هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.