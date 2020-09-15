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في ذكرى ميلاد شفيق نور الدين.. تعرف على عدد أبناء زعيم الفلاحين

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يوافق اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل شفيق نور الدين، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة المنوفية عام 1911، ورحل عن عالمنا في 14 فبراير عام 1981، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، تاركًا عددا كبيرا من الأدوار التي لا تنسى في أعماله، رغم أنه لم يستحوذ على البطولة المُطلقة طوال تاريخه الفني. 
شفيق نور الدين، هو الموظف البسيط الذي يرتدي نظارة طبية ثقيلة، وبدلة بسيطة؛ ليبدو بطلا متواضعا، فهو صاحب الجسم النحيل المتهالك الذي يسير ببطء، فكان له أسلوب خاص، انفرد به، وتميز بأدائه عن باقي أبناء جيله. 

أطلق على شفيق نور الدين، عدة ألقاب، من بينها "زعيم الفلاحين"، و"الفنان الفلاح"، حيث إنه ولد في قرية (بجيرم) مركز قويسنا منوفية، فكان يعتز بأصله الريفي وتقاليده وعاداته، وكان لوالده الفضل الأول في عشق ابنه الفن، فقد كان يعمل تاجرًا للقطن، الأمر الذي جعله يتنقل بين العديد من البلدان، والتي كانت تعرض بها العروض المسرحية، حيث عشقها الطفل "شفيق"، وأنشأ مسرحًا صغيرًا في قريته، مع أصدقائه؛ لعب فيه دور الممثل والمخرج والمؤلف. 

تزوج الفنان الراحل شفيق نور الدين، في بداية حياته، من خارج الوسط الفني، وأنجب 6 أبناء، أحدهم هو الفنان المعروف نبيل نور الدين، وأخرى تُدعى «سمية» رحلت عن عالمنا في منتصف شهر يوليو الماضي. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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