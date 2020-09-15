عمرو سعد يروي موقفا طريفا لشقيقه أحمد في أحد الأفراح الشعبية

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أحمد جودة - القاهرة - روى الفنان عمرو سعد، موقفا طريفًا لشقيقه أحمد خلال غناء الأخير فى أحد الأفراح الشعبية فى بدايات دخوله عالم الغناء.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مرة أحمد كان بيغنى في فرح شعبي طلع واحد على المسرح قال عليا الطلاق الفرح كله هيروح ما عدا الواد ده يقعد يغنى.
وامتدح عمرو شقيقه قائلًا إن موهبته كبيرو ويجب عايه أن يركز افضل خلال الفترة المقبلة حتى يأخذ المكانة التي يستحقها بين أبناء جيله.
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