قصف جبهة.. محمد رمضان يرد على سخرية أحمد الفيشاوي منه

وعلق محمد رمضان، على سخرية أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1».
وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": «بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله نمبر 2 تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله».
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