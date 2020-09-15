نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجم العالمي Wyclef Jean يطلق أغنيته "Immortal" المهداة لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم العالميّ Wyclef Jean أغنية جديدة بعنوان "Immortal" مُهداة لمدينة بيروت بعد الإنفجار المُدمّر الذي وقع في العاصمة يوم الرابع من آب. أغنية "Immortal" تنقل صورة العاصمة بيروت التي لا تموت والتي تنهض دائماً وتتجاوز كلّ المحن والكوارث. وتعاون من خلالها Wyclef Jean مع المُنتج والمؤلّف الموسيقيّ وعازف البيانو العالميّ غي مانوكيان ومع الرئيس التنفيذيّ لشركة XO والمُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي حيث وحّدوا قواهم معاً بهدف نشر هذه الأغنية عالمياً.

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