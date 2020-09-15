نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن يستدعي زوج ديانا كرزون بعد زفافهما في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استدعت الأجهزة الأمنية الأردنية الاعلامي معاذ العمري، وذلك عقب عقد زفافه.
ووفق تلفزيون عمان، فإن العمري خالف أوامر الدفاع بعد اقامته حفل زفافه على الفنانة الأردنية ديانا كرزون.
واقام العمري حفل زفافه داخل احدى مزارع السلط، حيث تم تحويله الى المركز الأمني هناك.
وأشارت مصادر أردنية، الى ان عدد المدعوين لم يكن كبيرا الا ان أوامر الدفاع منعت اقامة الأفراح وبيوت العزاء وغيرها من التجمعات.
وكان الاعلامي معاذ العمري قد أعلن زواجه من الفنانة الأردنية ديانا كرزون، دون إقامة مظاهر الفرح تطبيقاً لقواعد السلامة العامة.
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