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آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي

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نشر الموسيقي والملحن، فهد العبد الله قد نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" كشف خلالها آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي

وجاء في تغريدة العبد الله: "الحبيب الصديق خالد سامي يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءا بسبب وقف العمليات في أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كرونا".

وأضاف: "دعواتكم يا أحبة لمن لا يكره أحدا، ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم".

وذكر في هذا الشأن أن الفنان السعودي خالد سامي، يعاني من متاعب في الكليتين، وجرى تأجيل إجراء جراحة له بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها المستشفيات على إثر انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد.

وكان خالد سامي قد أحاط  متابعيه بنفسه في مايو الماضي عن وضعه الصحي، وكتب على حسابه في "تويتر" قائلا: "إلى جميع من سأل عني، الحمد لله أنا بخير وتحت رحمة الله. سأستأنف العلاج بعد أزمة بإذن الله، شاكرا ومقدرا لجميع من دعا لي. الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال ويدوم عزك يا وطن".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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