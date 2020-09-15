أخبار الفن | محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. الأمن يستدعي عريس ديانا كرزون.. نبيل الحلفاوي ينتقد فايلر

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشر الإعلامي معاذ العمري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل القبض عليه من قبل قوات الأمن فى الأردن عقب حفل زفافه أمس، على الفنانة ديانا كرزون.

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عدة صور وفيديوهات جديدة من حفل زفافها على الإعلامي معتز العمري، الذي أقيم الليلة الإثنين 14 سبتمبر.

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينتقد بشدة فيه المدير الفنى للنادى الأهلى رينيه فايلر بعد تعادله الليلة مع فريق الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى العام والتى تسببت فى تأجيل الاحتفال بالدورى العام.

حل الفنان محمد رمضان، ضيفًا على برنامج theinsider بالعربي، على تلفزيون دبي، للحديث عن أعماله الفنية، وبعض القضايا المتعلقة بشأنه، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة.