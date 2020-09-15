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كلامكم كله فوق راسي.. يوسف الشريف يشكر متابعيه وأصدقاءه على تهنئته بعيد ميلاده

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وجه الفنان يوسف الشريف الشكر لأصدقاء وجمهوره على تهنئته بعيد ميلاده الـ 42 .
وغرَّد يوسف الشريف عبر حسابه على "تويتر": "‏بشكر كل اللي بعتلي تهنئة، كل اللي كتب بوست، وكل اللي تعب نفسه في تصميم أو فيديو، كل اللي شاركني اليوم، شكرًا جدًا جدا، كلامكوا كله فوق راسي، وكل سنه والجميع بخير وصحه وسعاده وراحة بال".

واحتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده، كما احتفت به زوجته إنجى علاء.

وحقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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