نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف علي خان يحتفل بختام تصوير فيلم Bunty Aur Babli 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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احتفل النجم الهندي الكبير سيف علي خان بختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد Bunty Aur Babli 2 بصورة جمعته بنجوم الفيلم.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لمخرج الفيلم على موقع انستجرام، وجمعت سيف بنجمة الفيلم راني موخارجي.

ويعد هذا هو الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي شارك في بطولة جزءه الأول نفس فريق العمل المميز.



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