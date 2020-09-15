نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تحصل على حقوق عرض فيلم "زينديا" الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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أعلنت شبكة البث الرقمي نتفليكس عن حصدها لحقوق عرض الفيلم الجديد للنجمة الشابة زينديا، التي قامت بتصويره في فترة الحجر الصحي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن نتفليكس قامت بشراء الفيلم مقابل 30 مليون دولار، وكان اشرف على انتاجه واخراجه زينديا والنجم الشاب جون ديفيد واشنطون.

ويشارك في بطولته النجم جون واشنطون، نجل النجم الكبير دنزال واشنطن الذي سبق له الظهور في فيلم TENET.



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